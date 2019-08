Symbolbild (dpa)

Per E-Mail können sich Einwohner in Bremerhaven an die Polizei wenden, um eine bessere Überwachung von Verkehrsbrennpunkten zu erreichen und Verkehrsverstöße zu melden. Die Hauptrolle bei den Anzeigen spiele das widerrechtliche Befahren von gesperrten Straßenabschnitten, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Häufig werde das Verhalten von Radfahrern bemängelt, die oft die falsche Fahrbahnseite benutzten. Auch zeigte Verkehrsteilnehmer ihren Spur- oder Richtungswechsel einfach nicht an. Verkehrsregeln in Bremerhaven würden zunehmend missachtet, in der Stadt mache sich eine Ellenbogenmentalität breit, hieß es weiter. Die Behörden wollten daher ihre Aktionen für eine systematische Verkehrsüberwachung fortsetzen. Auf Nachfrage des WESER-KURIER bestätigte die Polizei, dass eine solche Maßnahme in Bremen bisher nicht geplant sei. (dpa/gem)