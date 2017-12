Am Heiligabend fahren die Linien der BSAG nach einem Sonderfahrplan. (FR)

An Heiligabend fahren die Busse und Straßenbahnen der BSAG wieder nach einem Sonderfahrplan. Bis etwa 13.30 Uhr gilt der reguläre Sonntagsfahrplan. Danach fahren die meisten Linien im 30-Minuten-Takt. Einige Buslinien sind nur alle Stunde unterwegs. Aufgrund des Sonderfahrplans gilt die Anschlussgarantie nur zwischen 10 Uhr und 14 Uhr. Die Nachtlinien der BSAG fahren in der Nacht vom 24. auf den 25. Dezember nach dem regulären Fahrplan. Am ersten und zweiten Weihnachtsfeiertag gilt der Sonn- und Feiertagsfahrplan. Weitere Details finden sich auf der Internetseite der BSAG.

Über die Weihnachtsfeiertage ändert sich auch die Müllabfuhr. Anstatt am Montag, 25. Dezember, wird der Müll bereits am Samstag, 23. Dezember, abgeholt. Die Abfuhr am Dienstag, 26. Dezember, verschiebt sich auf den 30. Dezember. Informationen zu den Abholzeiten sind auch im Internet unter www.entsorgung-kommunal.de zu finden. (wk)