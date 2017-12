Es gab Aufsteiger und Absteiger, positive und negative Schlagzeilen und auch einige Kuriositäten. Wir blicken zurück auf die Ereignisse, die Bremen 2017 bewegt haben.

Die Auf- und Absteiger

Es sind viele Personen, die das Leben in Bremen prägen. Für einige ging es im Jahr 2017 bergauf, für andere eher bergab. Wir haben je fünf Auf- und Absteiger gesammelt.

Hohn und Spott für die Stephanibrücke

Die Sicherheitsmaßnahmen an der Stephanibrücke, die Bremen-Mitte mit der Neustadt verbindet, machen Bremen zur Lachnummer der Nation. Ein aufgestellter Bauzaun, der den Fuß- und Fahrradweg von 4,5 Meter auf 2,5 Meter verengt, und einen Entlastungseffekt bewirken soll, wird von der Satire-Show "Extra3" aufgenommen, andere Onlinemedien und Zeitungen ziehen nach. Die Vertreter der Behörden geraten in Erklärungsnot und ernten für ihre Aussagen noch mehr Hohn und Spott

Die Kinder im Container

Bereits Anfang 2016 zeichnete sich eine Krisensituation bei der Kita-Betreuung in Bremen ab. 650 Plätze zu wenig gab es laut Behörde, Ende des Jahres waren aber plötzlich 1700 Eltern auf den Wartelisten der Kitas. Im Frühling 2017 startet Bremen ein Sofortprogramm: An 27 Standorten werden Container-Kitas mit 1800 Plätzen aufgestellt. Doch das waren nicht die einzigen Kita-Probleme in diesem Jahr.

Entwicklung in der Innenstadt

Sein Name ist Zech, Kurt Zech - und er will die Bremer Innenstadt umkrempeln. Mit dem Bau der "City-Galerie", einem Bereich mit neuen Läden und Passagen, möchte er die Innenstadt aufwerten. Ein Hindernis wurde Mitte Dezember aus dem Weg geräumt: Zech bekam grünes Licht, um das Parkhaus-Mitte zu kaufen.

Titel und Tränen

Es war ein Jahr zwischen Erfolgen und Rückschlägen für den Grün-Gold Club Bremen. Dem Gewinn der deutschen Meisterschaft sollte der sechste Weltmeistertitel in Serie folgen. In Wien aber belegten die Bremer Tänzer Anfang Dezember mit hauchdünnem Rückstand "nur" den zweiten Rang. Freuen dürfen sie sich aber auf 2018. Anfang des Jahres wird ein Tanzauftritt der Bremer vor einem Millionenpublikum ausgestrahlt.

Rückschläge in der Offshore-Branche

Die Ziele waren ambitioniert: 8000 Arbeitsplätze sollten einmal im Bereich Offshore-Wind alleine in Bremerhaven entstehen. Die Zahl aber wurde nicht erreicht und sinkt wieder. Das Produktionsende eines Offshore-Turbinen-Herstellers sowie die Werkschließung eines Rotorblattherstellers tragen dazu bei.

Bremen und die Kolonialzeit

Im Mai 2017 kam es auch zu einem ganz besonderen Ereignis im Bremer Übersee-Museum. Das Museum gab menschliche Überreste der Völker der Māori und der Moriori an den Staat Neuseeland zurück.

Ein besonderer Abschiedsabend

Nach zehn Jahren war im Sommer Schluss: Markus Poschner verließ die Bremer Philharmoniker. In seinem Abschiedskonzert im Juni war alles möglich: Gershwin, Beyoncé, Disco und Jazz. Die Nachfolge des nach Linz abgewanderten Poschner treten Yoel Gamzou und Marko Letonja an

Die Hoffnung ist futsch

Es war ein aussichtsreiches Jahr für Werder Bremen. Eine famose Rückrunde nährte die Hoffnung auf mehr. Doch Werder nutzte die Ausgangslage nicht, ein Fortschritt in der Entwicklung ist nicht ersichtlich.