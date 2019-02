Am Dienstag werden die Ergebnisse Bremens der Studie „Vitale Innenstädte 2018“ vor gestellt. (Studio b Bremen)

Was die Innenstadt ausmacht

Die Bremer City-Initiative und ihre Projektpartner, der Senator für Wirtschaft, Arbeit und Häfen, der Senator für Umwelt, Bau und Verkehr und die Handelskammer Bremen stellen die Ergebnisse Bremens der Studie „Vitale Innenstädte 2018“ vor. An der dritten Studie des Marktforschungsinstituts IFH Köln beteiligten sich bundesweit 116 Standorte.

Schüler entwickeln App

Anlässlich des Safer-Internet-Days gibt es im Wesertower einen Fachtag für Schülerinnen und Schüler zur Entwicklung von verbraucherfreundlichen Apps.

Werder trifft auf Dortmund

Der DFB-Pokal war für den BVB bisher kein Parade-Wettbewerb. Nur mit Mühe gelang dem Liga-Primus der Achtelfinal-Einzug. Das schärft die Sinne für das Duell mit Bremen. Nur einmal flog der Revierclub in seinen vergangenen 14 Heimspielen aus dem Pokal - gegen Werder. An diesem Dienstag startet die Partie um 20.45 Uhr in Dortmund.