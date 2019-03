Bereits 2018 gab es die regionale Saatgut-Tauschbörse in der Klimawerkstadt. Die Tauschbörse soll die Verarmung der Kulturpflanzenvielfalt verhindern. (Walter Gerbracht)

Bürgerdialog in Bremerhaven

Im Klimahaus in Bremerhaven wird Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) zum Bürgerdialog erwartet. Kernthema ist die Zukunft des Sozialstaates. Unter anderem will Heil mit den Bremerhavenern darüber sprechen, wo sie sich mehr Unterstützungs seitens der Sozial- und Arbeitsmarktpolitik wünschen.

Wettkampf im Indoor-Rudern

In Bremen wird erstmals der Ergo-Cup ausgetragen. Dabei treten Ruderer gegeneinander an – in der Halle. Auch Langstrecken-Weltrekordler Janek Hadamovsky ist ab 9 Uhr in der Turnhalle der Oberschule am Leibnizplatz am Start.

Regionales Saatgut bewahren

Um regionales Saatgut zu bewahren, hat ein breites Bündnis verschiedener Organisationen eine Tauschbörse organisiert. Diese wird von 15 bis 18 Uhr im Güterbahnhof, Zugang über Tor 40, veranstaltet.