Der Rapper Mauli tritt am Mittwoch im Kulturzentrum Lagerhaus auf. (Mandarinka)

Generalsaniertes Pumpwerk

Das Pumpwerk Horn ist eine Hauptschlagader der Bremer Abwasserentsorgung. In einer Bauzeit von rund zwei Jahren wurden Pumpwerk und Regenüberlaufbecken mit umfangreichen Sanierungsarbeiten fit gemacht für die nächsten 20 Jahre. An diesem Mittwoch wird Einweihung gefeiert.

Öffentliche Probe

Die Bremer Shakespeare-Company lädt für 19.30 Uhr zur öffentlichen Probe des Stücks „Coriolanus“ ein. Die Premiere steht dann am 24. Oktober an.

Betrugsprozess geht weiter

Der Betrugsprozess am Landgericht gegen vier Männer, die sich insgesamt 14 Mal erfolgreich als Polizisten ausgegeben haben sollen, wird fortgesetzt.

Kopf des Tages: Bent Ivar Depui Tversland

Wenn er singt, heißt es, dann klinge das, als hätten sich Joe Cocker und Tom Waits auf einen gemeinsamen Sound geeinigt. Bent Ivar Depui Tversland ist Norweger und Frontmann der Band Depui. Die mischt Balkanrhythmen, Chansons, Rock und Folk. Nicht nur in der skandinavischen Heimat des Sängers, auch in Frankreich hat sich die Combo bereits eine Fangemeinde erarbeitet. An diesem Mittwoch ist Depui in der Etage 3 im Lagerhaus zu erleben.

Tipp des Tages: Guerilla-Weg in der Musikproduktion

Der Top-Ten-Künstler Mauli bricht als Teil einer neuen Generation an Künstlern mit den bestehenden Regeln der völlig verstaubten Musikindustrie und geht den Guerilla-Weg des Smartphone-Managements. Geboren wurde er in Berlin und wollte schon seit Kindertagen als Schlagzeuger und Sänger auf einer Bühne stehen. Heute programmiert er selbst die Drums, über die er einfach singt. Pöbelte der 24-Jährige auf seinem ersten Album noch unbekümmert gegen Rapkollegen aller Bekanntheits- und Altersgruppen, verzichtete er später komplett auf dieses aufmerksamkeitserregende Stilmittel. Die Stücke auf seinem aktuellen Album „autismus x autotune“ wurden komplett in Eigenregie aufgenommen.

Mittwoch, 11. September, 20 Uhr im Saal des Kulturzentrums Lagerhaus, Schildstraße 12-19