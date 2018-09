Die Hitze und Trockenheit in Deutschland verursacht einige Nachwirkungen. Besonders Landwirte haben mit langfristigen Folgen zu kämpfen. (Patrick Pleul/dpa)

Noch nie war ein Sommer so warm in Bremen wie der Sommer 2018. Wie der DWD am Donnerstag mitteilte, lag die Durchschnittstemperatur mit 19,2 Grad fast drei Jahre über dem vieljährigen Mittel. Aber nicht nur die Hitze hatte Folgen, sondern auch der ausbleibende Regen. Nur 120 Liter Regen pro Quadratmeter fielen in diesem Sommer in Bremen, das Mittel liegt bei 219 Litern. Die größten Leidtragenden sind dabei die Landwirte, die mit erheblichen Verlusten rechnen.

Ernteschäden und Folgen für die Landwirte

Der heiße Sommer in Zusammenhang mit der lang anhaltenden Trockenheit hat zu Ernteverlusten bei Bauern in ganz Deutschland geführt. Auch in Bremen und Niedersachsen leiden die Landwirte unter den Folgen der Dürre. Gabi von der Brelie, Pressesprecherin des Landvolkes Niedersachsen erklärt, dass vor allem die nord-östlichen Landkreise Noedersachsens Verluste hinnehmen müssen: "Besonders in Verden, Osterholz, Rotenburg und im Heidekreis sind die Einbußen massiv". Dabei beruft sie sich auf Daten des Landesamts für Statistik in Niedersachsen. Betroffen sind alle Getreidearten sowie Mais und Raps, verdeutlicht Christian Kluge, Geschäftsführer des Bauernverbandes Bremen. Die fehlenden Niederschläge hätten flächendeckend zu Ernteeinbußen geführt - insgesamt 2,5 Millionen Euro Verlust hätten die Bremer Bauern gemacht. Nun wurde den Bauern in Niedersachen und Bremen Soforthilfe zugesprochen. Trotzdem ist mit weiteren langfristigen Folgen durch den Ernteausfall zu rechnen.

Folgen für Nutztiere

Besonders für Rinder, Schafe, Ziegen und andere Raufutterfresser wie Pferde wird das Futter im Winter knapp werden. Wegen der anhaltenden Trockenheit konnte nicht genug Heu oder Grassilage geerntet werden, schildert von der Brelie. Aufgrund dieser Einbußen hat die Landwirtschaftskammer Niedersachsen online bereits eine Futterbörse eingerichtet. Dort bieten Höfe aus Niedersachsen, Bremen und umzu übrig gebliebenes Raufutter für bedürftige Landwirte an. Christian Kluge erklärt zudem, dass Futter aber auch im niedersächsischem Umland knapp ist, weswegen die Preise stark gestiegen seien.

Gleichzeitig betonen sowohl der Bauernverband Bremen als auch das Landvolk Niedersachsen, dass die Ernteverluste zu keinerlei Preissteigerungen führen werden. "Bei einem Brötchen beispielsweise entspricht der Mehlanteil dem Wert von einem Cent oder knapp mehr, steigende Getreidepreise können kaum als Grund für steigende Brötchenpreise bemüht werden", so von der Brelie. Das ändere aber nichts daran, dass sich Landwirte eine höhere Wertschätzung ihrer Arbeit, in Form von höheren Preisen für ihre Erträge wünschen würden.

Obst- und Gemüseernte

Walter Hollweg, Pressesprecher der Landwirtschaftskammer Niedersachsen, befürchtet, dass es auch bei der Ernte von Kartoffeln und Zuckerrüben zu Verlusten kommen wird. Noch könne man allerdings keine festen Aussagen treffen, da die Ernte noch nicht abgeschlossen sei. Hollweg versicht aber, dass mit keinen Engpässen bei der Lebensmittelversorgung zu rechnen sei.

Positive Nachrichten gibt es im Bezug auf Obst zu vermelden. Kirschen und Pflaumen hätten in Niedersachsen von den Temperaturen und der vielen Sonne profitiert, so Hollweg. Auch eine gute Apfelernte wird erwartet.

Schäden auf Bremens Straßen

Bremens Straßen blieben von der Hitze auch nicht verschont. Der Fly-Over war ab dem 15. August für knapp eine Woche gesperrt, damit Hitzeschäden repariert werden konnten. Auf den Autobahnen mussten auf der Weserbrücke (A1) und auf der Lesumbrücke (A27) Baustellen eingerichtet werden. Zu dem gesamten Ausmaß der Schäden konnte Martin Stellmann, Sprecher des Bremer Amtes für Straßen und Verkehr (ASV) noch nicht mehr sagen. Die genauen Informationen sollen Anfang September bekannt gegeben werden. In Niedersachsen sind Risse auf der Kreissstraße 8 im Raum Lilienthal oder auf der Dammbrücke bei Ritterhude (Kreisstraße 44) bekannt.

Auswirkungen auf Pflanzen und Tiere

Die Hitze hat nicht nur Menschen belastet - auch Tiere haben unter der Wärme, besonders aber dem ausbleibenden Regen gelitten. Florian Scheiba vom Nabu Bremen erklärt es am Beispiel der Stechmücke: Wärme mache den Tieren nicht viel aus, jedoch brauchen Sie zum Überleben kleine Pfützen oder Seen. "Da diese in diesem Sommer ausgetrocknet sind, fehlte vielen Insekten die Kinderstube", so Scheiba. Auch Vögel haben ähnliche Probleme. Sie müssen bei Wärme vermehrt Flüssigkeit aufnehmen. Zusätzlich vermutet Scheiba, dass auch der gerade in Bremen ausgebrochene Usutu-Virus durch die Wärme begünstigt wurde.

Bei der Mahndorfer Dühne könne man zudem großflächig beobachten, dass viele Pflanzen eingegangen sind. Bäume können mit der Wärme zwar etwas besser umgehen, allerdings bedeutet Hitze auch für sie Stress. "An den Platanen in Bremen konnte man die Hitzeauswirkungen ganz gut sehen. Der Stress durch Hitze hat dazu geführt, dass vielerorts die Rinde sehr stark abgeplatzt ist", erklärt Scheiba. Ein Gewinner des wärmeren Wetters müsse aber auch hervorgehoben werden: Das Taubenschwänzchen, ein eigentlich in Südeuropa beheimateter Schmetterling, wurde in letzter Zeit so oft wie noch nie in Bremen gesichtet.

Solarstrom

An Sonnenschein hat es diesen Sommer nicht gemangelt. Auf der Internetseite des Deutschen Wetterdienstes kann man nachvollziehen, dass die direkte Sonneneinstrahlung in Bremen in den letzten zwei Jahren in Deutschland nie so hoch wie im Juli 2018 war. Im Gebiet Bremen war die Einstrahlung mit 131 bis 135 Kilowattstunden pro Quadratmeter sogar höher als in Teilen Süddeutschlands. Hartmut Eichhorn, Zuständiger für Solarenergie und Energieeffizienz öffentlicher Gebäude beim Senat Bremen, bestätigt, dass eine erhöhte Sonneneinstrahlung direkt auch mehr Solarertrag bedeutet. Von wieviel mehr Ertrag genau gesprochen werden kann, lässt sich zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht so leicht klären. Allerdings betont Eichhorn, dass man beachten muss, dass der Wirkungsgrad von Photovoltaik-Anlagen mit zunehmenden Temperaturen auch abnehme.

Wein und Bier

Aus einer Pressemitteilung des Verbands deutscher Hopfenpflanzer geht hervor, dass eine leicht unterdurchschnittliche Ernte erwartet wird. Im Vergleich zum Vorjahr verzeichnet jedes Anbaugebiet in Deutschland ein leichtes Minus an geerntetem Hopfen. Dies läge an den hohen Temperaturen und zu wenig Niederschlägen. Das deutsche Weininstitut widerum meldet, dass die meisten Weinanbauer der Ernte sehr positiv entgegen sehen. Ältere Reben hätten die trockenen Tage bis jetzt überraschenderweise gut überstanden. Jüngere Pflanzen mussten bewässert werden, um Ernteausfälle zu vermeiden. Um sein Feierabendbier oder das Gläschen Wein zum Wochenendstart muss also niemand fürchten.