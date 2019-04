Der Rettungsdienst ist vor Ort. (Jan-Felix Jasch)

Nach dem Fund eines verdächtigen Pakets an der Jüdischen Gemeinde musste die Schwachhauser Heerstraße am Donnerstagabend für rund eine Stunde zwischen Kurfürstenallee und Kirchbachstraße gesperrt werden. Gegen kurz vor neun gab es dann Entwarnung von der Polizei. Via Twitter teilte die Polizei mit, dass Experten das Paket untersucht hätten und keine weitere Gefahr von ihm ausgehe. Die gesperrte Schwachhauser Heerstraße wurde nach der Entwarnung wieder freigegeben.

Erst Ende Februar war am Bremer Rathaus ein verdächtiges Paket gefunden worden. Auch damals wurde der Bereich weiträumig abgesperrt, die erste Etage des Rathauses evakuiert. Kurz nach dem Fund gab es hier ebenfalls Entwarnung: Im Paket hatten sich keine gefährlichen Substanzen befunden. (sei)