Fünfstündiger Einsatz

Erneuter Brand in Bremerhavener Gartenhaus

Die Brandserie in Bremerhaven geht weiter. Am Samstagmittag wurden die Einsatzkräfte zu einem Feuer in einer Gartenlaube in der Jahnstraße gerufen.