Die Lesumbrücke an der A27 ist marode. (Christian Kosak)

Auf der A27 soll es ab Sonntag zu eingeschränktem Verkehr kommen, wie das Amt für Straßen und Verkehr (ASV) der Verkehrsbehörde mitteilt. Grund dafür sind Arbeiten an der Lesumbrücke (wir berichteten). Dazu wird der Brückenteil in Fahrtrichtung Verden/Hannover gesperrt. Der Verkehr wird auf die Fahrbahn in Fahrtrichtung Bremerhaven/Cuxhaven umgelegt. Dort werden jeweils zwei Fahrspuren pro Richtung zur Verfügung stehen.

Da die Ausführung der Restarbeiten stark witterungsabhängig ist, wird die Verkehrsumlegung an diesem Wochenende voraussichtlich am Sonntag im Laufe des Tages stattfinden. Das ASV bittet Verkehrsteilnehmer, sich vor Fahrtantritt über die Verkehrslage zu informieren, insbesondere für den einsetzenden Berufsverkehr am Montag. Schwerlasttransporte können den Baustellenbereich weiterhin passieren, Großraumtransporte allerding nur bis zu einer Breite von 5,40 Metern. Zuvor hatten Stahlproben ergeben, dass das Brückenbauwerk nicht mehr ausreichend tragfähig ist. Das ASV begründet die Brückensperrung daher mit der Verkehrssicherheit. (skr)