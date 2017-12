An Silvester darf nicht vor 18 Uhr mit Feuerwerk hantiert werden. (Frank Thomas Koch)

Feuerwerk ist zu Silvester mehr als beliebt. Doch in Bremen ist die Knallerei nicht an allen Orten und zu jeder Zeit erlaubt. Das Abfeuern von Raketen ist lediglich zwischen 18 Uhr am 31. Dezember und 1 Uhr am 1. Januar erlaubt. Zudem dürfen keine Feuerwerkskröper in einem Umkreis von 150 Metern rund um das Bremer Rathaus sowie den Roland abgefeuert werden. So sind Böller auch am Dom und der Kirche "Unser Lieben Frauen" verboten. Hintergrund ist die Brandgefahr des Rathauses sowie der besondere Schutz, da Rathaus und Roland zum Weltkulturerbe gehören. In Bremerhaven dürfen keine Rakten rund um den "Zoo am Meer" gezündet werden.

Generell darf in der Nähe von Krankenhäusern, Kinder- und Seniorenheimen sowie Kirchen keine Feuerwerkskörper benutzt werden. Gleiches gilt für das Hafengebiet. Außerdem ist das Abtrennen oder Abschießen von Seenotsignalmitteln nicht gestattet.

Auch in einem Umkreis von 1500 Metern um den Flughafen dürfen keine Raketen abgefeuert werden. Verboten sind zudem Feuerwerkskörper, die höher als 100 Meter fliegen. Allgemein darf der Luftverkehr durch die Knallerei nicht beeinträchtigt werden.

Wer innerhalb der Verbotszonen mit Feuerwerkskörpern hantiert, muss mit einem Bußgeld von bis zu 10.000 Euro rechnen (wk).