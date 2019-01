(Frank Thomas Koch)

Die Polizei Bremen setzt den nächsten Schritt der Polizeireform um. Innensenator Ulrich Mäurer und Polizeipräsident Lutz Müller stellten am Dienstag die zentralisierte Anzeigenaufnahme am neuen Polizeikommissariat Mitte vor. An sechs regionalen Kommissariaten (Süd, Mitte, Ost I, Ost II, West und Nord) stehen ab sofort Polizeibeamte für die Anzeigenaufnahme bereit.

Finden Sie eine Zentralisierung der Anzeigenaufnahme sinnvoll? Ja Nein Abstimmen

Für die Anzeigenden erweitert sich der Zeitraum der Anzeigenaufnahme von montags bis samstags auf zwölf Stunden (8-20 Uhr), an den Kommissariaten Mitte, Süd, Ost I und West auch an Sonn- und Feiertagen (10-18 Uhr). Am Polizeikommissariat Nord kann die Anzeigenaufnahme samstags vorübergehend nur von 8 bis 16 Uhr stattfinden.