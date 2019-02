Friedrich Merz hält die dritte "Karl-Carstens-Rede" am 19. März im Swissôtel in Bremen. (Christoph Schmidt/dpa)

Der ehemalige CDU/CSU-Fraktionsvorsitzende im Bundestag, Friedrich Merz, kommt nach Bremen, um die dritte "Karl-Carstens-Rede" zu halten. Das kündigte die Konrad-Adenauer-Stiftung an, demnach werde die Veranstaltung am Dienstag, 19. März, im Swissôtel in Bremen um 19 Uhr beginnen.

Ursprünglich sollte Merz die Rede Ende November vergangenen Jahres halten, konnte den Termin "in Folge der Kandidatur um den Parteivorsitz der CDU" jedoch nicht einhalten, erklärte er. Der Vortrag wurde daraufhin verschoben.

Bei den Reden werden Themen aufgegriffen, die einen Bezug zu dem fünften Bundespräsidenten Karl Carstens (1914-1992) haben. Dabei soll darauf aufmerksam gemacht werden, dass der verstorbene CDU-Politiker eine große Bedeutung für die Freie Hansestadt Bremen, die deutsche wie auch europäische Demokratie hatte.