Die kleine Emma wurde am Donnerstag im Auto ihrer Eltern vor den Türen des Klinikums geboren. (Albrecht-Joachim Bahr)

Noch 1200 Meter bis zur Klinik. Christian Minkenberg-Papin hat es eilig. Seine Frau Carolin auch. Aber noch eiliger hat es Emma, wie sie später heißen wird, denn Emma ist gerade im Begriff, auf die Welt zu kommen. Das Köpfchen will schon raus. "Besser noch 1000 Meter, als hier am Randstreifen", denkt sich der Papa und fährt weiter, in Richtung Klinikum Nord. Dort am Eingang wartet auch schon die Hebamme. "Ich habe sie", erzählt Carolin Minkenberg, "unter Presswehen mit meinem Smartphone alarmiert".

Dabei hätte es ein normaler Tag werden können. Na ja, ziemlich normal. "Ich bin gegen halb fünf aufgestanden", erzählt Carolin Minkenberg. Sie bereitet den Tag vor, später weckt sie ihren Mann. Die Minkenbergs ziehen um. Von Schwachhausen nach Lesum. Morgens noch, es ist 8 Uhr, kommen die Mitarbeiter eines Umzugsunternehmens und werden eingewiesen, Kartons mit Etiketten versehen. Helfend dabei ist der Großvater. Extra aus Hamburg angereist. Um 8.40 Uhr am Donnerstagmorgen geht es mit dem Auto los. Ziel ist das Klinikum, aber erst wird Tochter Carlotta in die Krippe nach Lesum gebracht. Ein normaler Weg – bis jetzt. "Denn auf der Autobahn", erinnert sich Vater Minkenberg-Papin, "ging es schon los".

Fruchtblase geplatzt

Also wird der Kindergarten angerufen, die Tochter doch bitte gleich am Auto im Empfang zu nehmen. Es wird eng. Also weiter. Autobahn. Endlich: Abfahrt Blumenthal. Jetzt noch die Wohldstraße, die Hammersbecker weiter, bis zur Klinik. Da wartet wie gesagt schon die Hebamme, "die sich wohl dachte, schaun wir mal, nehmen wir die Frau in Empfang und dann mit dem Rollstuhl in den Kreißsaal...".

Doch dann, Fruchtblase geplatzt, das Köpfchen schon zu sehen: "Alles klar", entscheidet die Hebamme, "wir machen die Geburt im Auto" – die werdende Mutter auf dem Beifahrersitz, sie selbst auf dem Fahrersitz. "Dann war es eine Geschichte von maximal fünf Minuten", sagt Vater Minkenberg-Papin. "Um 9.08 Uhr war Emma Christine Minkenberg auf der Welt." Derweil können drei Ärzte, die die Hebamme zur Unterstützung vor die Klinik gerufen hat, nur zuschauen. Und selbst das nur begrenzt. Und als man die Beifahrertür öffnen will, entscheidet die Hebamme, dass es dafür doch wohl zu kalt sei.

Emma wird der Rufname der Kleinen sein. Könnten sich die besonderen Umstände der Geburt, der Kreißsaal auf vier Rädern, auf die Namensgebung auswirken? Christian Minkenberg-Papin: "Emma Christine 'Skoda'? Ja, hatte ich schon dran gedacht...".