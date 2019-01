Wer macht diesmal das Rennen beim Schülerzeitungswettbewerb im Land Bremen? (picture alliance/Pauline Willrodt/dpa-Zentralbild/dpa)

Wer produziert die beste Schülerzeitung im Land Bremen? Die Auswahl wird demnächst eine Jury – besetzt mit Expertinnen und Experten aus Tageszeitungszeitungsredaktionen, Schulen und der Landeszentrale für politische Bildung – treffen. Die besten Schülerzeitungen dieses Landesvorentscheides qualifizieren sich für den Bundeswettbewerb, bei dem das Land Bremen in den vergangenen Jahren regelmäßig erfolgreich war. Als Austragungsort der Preisverleihung im Februar wurde das Bremer Schulmuseum ausgewählt.

An diesem Landesvorentscheid dürfen regelmäßig erscheinende Schülerzeitungen teilnehmen, die im Schuljahr 2017/2018 beziehungsweise im Kalenderjahr 2018 veröffentlicht worden sind. Auch crossmediale und Online-Produkte sind ausdrücklich erwünscht und teilnahmeberechtigt. Außerdem können sich Redaktionen für Sonderpreise auf Bundesebene zu verschiedenen Themen wie zum Beispiel Gesellschaftspolitik, Innovationen, Leben mit gesundheitlichen Einschränkungen, Europa, Sicherheit und Gesundheit in der Schule oder Mobbing bewerben. Näheres dazu ist unter www.schuelerzeitung.de zu finden.

Der Einsendeschluss ist Mittwoch, 16. Januar 2019. Die Exemplare sind an die Allgemeine Berufsbildende Schule, Steffensweg 171, 28217 Bremen, zu senden oder direkt beim Landeskoordinator Karsten Krüger in der Feldstraße 50 abzugeben. Karsten Krüger steht auch für weitere Informationen unter Telefon: 0173/68 31 67 8 oder per Mail: kkrueger@posteo.de zur Verfügung.