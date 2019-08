Die Ermittlungen der Polizei dauern an. (dpa)

Ein Streit innerhalb einer Großfamilie ist am Sonntagvormittag gegen 10.15 Uhr auf einem Parkplatz in Bremen-Huchting eskaliert. Das berichtet die Bremer Polizei. Demnach sollen unter anderem Eisenstangen eingesetzt worden sein. Die Polizei und die Feuerwehr waren mit einem Großaufgebot vor Ort. Mehrere Tatverdächtige wurden festgenommen, sechs Personen kamen mit Verletzungen in ein Krankenhaus.

Nach bisherigem Ermittlungsstand der Polizei soll es bei dem Streit, der nicht aus Bremen stammenden Familienmitglieder, um den Handel mit Fahrzeugen gegangen sein. Die weiteren Ermittlungen laufen. (mmi)