Durch trinken bei großer Hitze vermeidet man Erschöpfungserscheinungen und Kopfschmerzen. (Sebastian Gollnow/ dpa)

Bei großer Hitze soll man viel trinken. Gerade bei aktuell konstant hohen Temperaturen über 30 Grad, ist diese Erinnerung sehr wichtig. Doch wer bei dieser Wärme viel unterwegs ist, hat oft leider keine andere Möglichkeit als Plastikflaschen zu kaufen und diese mit sich zu nehmen. Das kostet Geld und sorgt für noch mehr Plastikmüll in der Welt.

Ein neues Projekt hilft dabei beides zu vermeiden. Die Hamburger Initiative Refill sammelt auf einer Karte deutschlandweit Orte, an denen man kostenlos seine leere mitgebrachte Flasche mit Leitungswasser wieder auffüllen kann.

Cafés und Geschäfte, aber auch Kirchen und öffentliche Einrichtungen beteiligen sich freiwillig an dem Projekt, darunter auch 23 Stationen in Bremen. Man erkennt die Teilnehmer an einem blauen Sticker mit Wassertropfen an der Tür – dem Refill-Logo.

Auf der folgenden Karte sind kompakt die Refill-Stationen in Bremen aufgeführt: