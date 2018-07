In Bremen-Huchting verprügelten fünf junge Männer zwei 15-Jährige. Die Polizei sucht nach Zeugen. (Björn Hake)

Fünf Jugendliche haben am Samstagabend im Bremer Stadtteil Huchting zwei 15-Jährige geschlagen und getreten. Wie die Polizei mitteilte, waren die beiden Opfer auf der Straße Willakedamm gegen 19.30 Uhr auf dem Weg nach Hause. In der Nähe des Bahnübergangs trafen sie auf zwei weitere junge Männer, die sie ohne ersichtlichen Grund sofort anspuckten und ins Gesicht schlugen. Unterstützt von drei weiteren Jugendlichen wurden die 15-Jährigen nun gemeinschaftlich angegangen und mehrfach geschlagen. Die fünf Täter traten die beiden am Boden liegenden Jugendlichen gegen den Körper. Als Passanten auf die Situation aufmerksam wurden, flüchteten sie in Richtung der Robbenplate. Die beiden 15 Jahre alten Jungen erlitten leichte Verletzungen, wobei einer mit einer Platzwunde in einem Krankenhaus ambulant behandelt werden musste.

Die Täter sollen nach Angaben der Polizei zwischen 14 und 16 Jahre alt sowie zwischen 1,40 und 1,70 Meter groß sein. Sie waren alle überwiegend dunkel oder schwarz gekleidet. Einer der Täter trug ein schwarzes Trikot des FC Bayern München und ein anderer ein weißes T-Shirt. Hinweise zu den Tätern nimmt die Polizei unter der Rufnummer (0421) 362 3888 jederzeit entgegen. (ias)