Auf der A1 in Richtung Osnabrück in Höhe Arsten blockiert ein verunfallter Lastwagen die Fahrbahn. (Rolf Schlüter)

Schwerer Unfall auf der A1 Richtung Osnabrück: Ein Lastwagen ist gegen 14 Uhr in Höhe Arsten in einen Unfall verwickelt worden und blockiert beide Fahrbahnen. Die Bergungsarbeiten dauern laut Polizei an. (pea)