In Folge des Unfalls kam es zu erheblichen Staus auf der Autobahn und im Bremer Stadtgebiet. (Polizei Bremen)

Schwerer Unfall auf der A1 Richtung Osnabrück: Zwei Lastwagen sind gegen 14 Uhr in Höhe Arsten in einen Unfall verwickelt worden und blockiert beide Fahrbahnen. Die Bergungsarbeiten dauern derzeit an. Laut Polizeiangaben ist ein rumänischer Lastwagenfahrer in ein Stauende gefahren und dabei auf einen anderen Laster aufgefahren. In der Folge knickte das Fahrzeug des 32-jährigen Rumänen ein und blieb in der Mittelschutzplanke stecken. Alle drei Fahrstreifen der Hauptfahrbahn wurden blockiert. Zudem wurde durch die Wucht des Aufpralls die Mittelschutzplanke derart verbogen, dass diese, nebst verunfallter Sattelkombination, teilweise in den linken Fahrstreifen der Richtungsfahrbahn Hamburg ragte, was eine Sperrung des linken Fahrstreifens unumgänglich machte.

Verletzt wurde bei dem Unfall niemand. Die Bergung des Fahrzeugs verunfallten Sattelschleppers dauert derzeit noch an. In beide Fahrtrichtungen entstand ein erheblicher Rückstau, auch im Bremer Stadtgebiet kam es in Folge des Unfalls zu langen Staus. (pea/haf)