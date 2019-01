Philipp Kaaz, Kinan Wahbeh, Annika Kück, Ausbildungsleiterin Claudia Pache und Piet von Salzen (von links). (Christian Kosak)

Was sorgt derzeit für Wirbel bei Werder? Warum ist der Tietjensee in Schwanewede trockengelegt worden und wie verhält es sich mit dem neuen Gas, das ab dem nächsten Jahr durch die Leitungen auch in Osterholz-Scharmbeck und Ritterhude strömen soll? Die Antwort auf die letzte Frage werden Philipp Kaaz, Kinan Wahbeh, Annika Kück und Piet von Salzen (v. l., mit Ausbildungsleiterin Claudia Pache im Hintergrund) möglicherweise noch sofort parat haben, schließlich sind sie ja Auszubildende der Stadtwerke Osterholz. Doch auch jenseits des Wissens um ihr Fachgebiet und ihren Arbeitgeber dürften die vier Azubis in den kommenden Monaten mit mehr regionalem und lokalem Know-how punkten können. Ein Jahr lang können die angehenden Stadtwerker das OSTERHOLZER-KREISBLATT und den WESER-KURIER lesen – kostenlos. Die Rechnung übernimmt im ersten Lehrjahr ihr Ausbildungsbetrieb. Die tägliche Lektüre soll helfen, das Allgemeinwissen, das Konzentrationsvermögen, die Lesekompetenz und das sprachliche Vermögen zu stärken und das Interesse an tagesaktuellen Themen und lokalem Wissen zu wecken. Die Chefredakteurin des WESER-KURIER, Silke Hellwig, und die Geschäftsführerin des OSTERHOLZER ZEITUNGSVERLAGES, Angelika Saade, sowie WK-Teamleiter Matthias Alberding übergaben die Abo-Unterlagen und erläuterten die Idee hinterm Projekt „Azubi-WK“, das es seit 2010 gibt. Neben der gedruckten Zeitung haben die Auszubildenden auch Zugang zum E-Paper, zur News-App, zum Onlineportal www.weser-kurier.de sowie zum Archiv. Überdies nehmen die jungen Leute alle zwei Wochen an einem Online-Quiz teil. Das lässt nicht nur Schlüsse auf die Wirksamkeit des Zeitungslesens zu, sondern eröffnet auch die Chance, ein iPad zu gewinnen.