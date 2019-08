Eine 28-jährige Frau wurde am Mittwoch von ihrem Lebensgefährten angegriffen und verletzt (Symbolbild). (dpa)

In Gröpelingen ist eine 28-jährige Frau am Mittwochnachmittag von ihrem Lebensgefährten angegriffen und verletzt worden. Polizeibeamte nahmen denTatverdächtigen fest.

Auslöser der Tat war laut Polizeibericht ein Streit zwischen der Frau und ihrem Partner, in dessen Verlauf der 43-Jährige sie mit einer Eisenstange angriff, ihren Kopf mehrmals gegen eine Tür schlug und sie würgte. Der Vorfall spielte sich in einer Werkstatt an der Oslebshauser Heerstraße ab.

Einsatzkräfte der Polizei konnten den Tatverdächtigen noch am Tatort stellen. Die verletzte Frau wurde in ein Krankenhaus eingeliefert. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei dauern zum aktuellen Zeitpunkt noch an. (jm)