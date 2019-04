Die Polizei in Bremerhaven ermittelt gegen einen 49-Jährigen, der seine Mitbewohnerin auf dem Balkon der gemeinsamen Wohnung ausgesperrt haben soll. (Symbolbild) (Björn Hake)

Eine 52 Jahre alte leicht bekleidete Frau musste am Sonntagabend mehrere Stunden in der Kälte auf dem Balkon einer Wohnung in Bremerhaven ausharren. Ihr 49-jähriger Mitbewohner hatte die Frau nach einem Streit ausgesperrt.

Wie die Polizei mitteilt, konnte die Frau nach mehreren Stunden mit Hilfe ihrer Nachbarn auf deren Balkon klettern und bei diesen zunächst unterkommen.

Als die alarmierten Einsatzkräfte eintrafen, hatte der 49-Jährige Mitbewohner die Wohnung verlassen. Die Beamten konnten ihn bislang nicht befragen, leiteten aber ein Strafverfahren wegen Körperverletzung und Freiheitsberaubung ein. (rab)