Künftig können im Bremerhavener Überseehafen deutlich mehr Seegüter mit dem Zug abtransportiert und gebracht werden als bisher. Im Güterbahnhof in direkter Nachbarschaft zum Container-Terminal wurden am Freitag acht neue Gleise mit einer Länge von je mehr als 700 Metern eingeweiht, wie die Hafengesellschaft mitteilte. Damit verdoppelt sich die Anzahl der Gleise. Künftig sollen so bis zu 770 Züge wöchentlich abgefertigt werden können, zuletzt waren es rund 650 pro Woche. Bremerhaven sei der Seehafen Europas mit dem relativ höchsten Anteil an Schienenverkehren, sagte Geschäftsführer Robert Howe. (dpa)