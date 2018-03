Sie lesen auf Kosten ihres Arbeitgebers fortan täglich den WESER-KURIER: die Auszubildenden der AOK Bremen/Bremerhaven im Pressehaus. (Christina Kuhaupt)

111 Auszubildende aus neun Betrieben nehmen derzeit am Projekt Azubi-WK teil, 16 von ihnen absolvieren seit einigen Wochen ihre Ausbildung bei der AOK Bremen / Bremerhaven. Sie ist es damit auch, die den jungen Frauen und Männern für ein Jahr das Abonnement des WESER-KURIER finanziert. Die Gegenleistung der Auszubildenden liegt auch in deren eigenem Interesse – ein Mehr an angelesener Allgemeinbildung sowie vielfältigem Wissen über Bremen und die Region.

Der Geschäftsleitung der AOK Bremen / Bremerhaven liege daran, dass sich der eigene Nachwuchs in Bremen und der Region gut auskenne, so Pressesprecher Jörn Hons. „Wir hoffen und erwarten, dass dadurch die Fähigkeit wächst, mit Versicherten und Kunden gut ins Gespräch zu kommen.“ Der Einstieg in die tägliche Lektüre könne der einen oder dem anderen womöglich anfangs nicht ganz leicht fallen, so Ausbildungsleiterin Inga Schindzielorz, „wer bildet sich in diesem Alter schon gerne in seiner Freizeit fort?“. Aber nach und nach wüchsen erfahrungsgemäß das Wissen und damit das Interesse.

Das bestätigt beispielsweise die Auszubildende Katharina Dannullis. Als Schülerin habe sie sich nicht für politische Ereignisse und Fragen interessieren, geschweige denn begeistern können. Doch mit der Zeit, auch angeregt durch Politikinteressierte in ihrem Bekannten- und Freundeskreis, habe sie sich mehr und mehr eingelesen und sich damit ein Themengebiet erschlossen, das ihr lange rätselhaft war und langweilig erschien. Einige AOK-Azubis erhoffen sich einen ähnlichen Effekt durch das WK-Projekt.

Grundsätzlich sei es eine lohnenswerte Sache, gerade weil sie von sich aus, sagt Saskia Senk, vermutlich nicht auf die Idee gekommen wäre, sich für ein Jahr intensiver mit einer Tageszeitung zu befassen.

Die Auszubildenden beschäftigen sich bei der Auftaktveranstaltung im Pressehaus auch erstmals mit dem Azubi-WK-Quiz; das dazu dient, den Wissenserwerb zu überprüfen. Die Fragen drehen sich ausschließlich um Zeitungsinhalte. Unter den Beispielfragen bereitete das Thema SV Werder den AOK-Azubis weniger Probleme, die neue niedersächsische Landesregierung löste bei manchen schon mehr Zweifel aus. Noch – die Azubis beginnen erst dieser Tage mit der Zeitungslektüre.