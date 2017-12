Die Bremer Diskothek "Stubu" hat einen neuen Betreiber. (Christina Kuhaupt)

Die Diskothek Stubu an der Bremer Diskomeile hat seit Donnerstag einen neuen Betreiber. Ab sofort wird Frank Grotheer die Geschicke der Großraumdiskothek unweit des Hauptbahnhofs leiten. In der Szene ist er kein Unbekannter. Er arbeitet seit mehr als 30 Jahren in der Gastronomiebranche und betreibt unter anderem das "Sehnsucht" in Osterholz-Scharmbeck und das "Arena" in Ritterhude Ihlpohl.

Grotheer übernimmt von dem Ehepaar Elisabeth und Werner Gerdes, die unter anderem das Aladin in Hemelingen leiten. Was sie genau dazu bewogen hat, dazu wollten sich die beiden am Donnerstag nicht äußern. Offenbar kam die Entscheidung doch relativ kurzfristig. "Die ersten Gespräche mit dem Eigentümer liefen im Oktober. Sechs Wochen später stehe ich hier im Laden", sagt Grotheer. Werner Gerdes hatte sich zuletzt häufiger kritisch über die schleppende Umgestaltung der Diskomeile geäußert. Wie berichtet, wird die Aufwertung der Straße noch auf sich warten lassen, was viele der ansässigen Betreiber verärgert. Für Frank Grotheer sei dies jedoch kein Grund gewesen, sich abschrecken zu lassen, wie er selbst sagt.

Bis zum Jahresende soll im Stubu erst einmal alles so bleiben, wie es ist. Demnach werde es nach wie vor fünf Öffnungstage (Dienstag bis Sonnabend) geben, zwischen Weihnachten und Neujahr hat die Diskothek sogar noch deutlich häufiger geöffnet. Auch das Security-Team bleibe bestehen. Ab Januar will Grotheer dann nach und nach einige Veränderungen vornehmen. Unter anderem arbeitet der Fachmann an einem neuen Musikkonzept und auch optisch sollen die verschiedenen Bereiche einen Neuanstrich bekommen. "Am Stubu ist seit Jahren nicht mehr wirklich etwas verändert worden. Es wird Zeit", sagt Grotheer. Geschlossen werden soll die Disko dafür nicht.