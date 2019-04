Der Rettungsdienst ist vor Ort. (Jan-Felix Jasch)

Das verdächtige Paket, das in Schwachhausen gefunden wurde, ist ungefährlich. Das teilte die Polizei mit. Die Polizei habe in dem Paket mehrere Briefumschläge gefunden, die nun weiterhin geprüft werden, aber keine Gefahr darstellen. Auch ist noch nicht klar, wo das Paket herkommt.

Das Paket wurde am frühen Donnerstagabend in der Schwachhauser Heerstraße in der Nähe der Synagoge gefunden. Die Polizei sperrte den Bereich daraufhin ab, auch Straßenbahnen wurden umgeleitet – bis Experten der Bundespolizei Entwarnung gaben. Die Sperrung dauerte demnach bis 20:20 Uhr an.

Wie bei Koffern, sei auch bei herrenlosen Paketen zunächst von einer Gefahr auszugehen, erklärte eine Sprecherin der Polizei. Erst Ende Februar war am Bremer Rathaus ein verdächtiges Paket gefunden worden. Auch damals wurde der Bereich weiträumig abgesperrt, die erste Etage des Rathauses evakuiert. Kurz nach dem Fund gab es hier ebenfalls Entwarnung: Im Paket hatten sich keine gefährlichen Substanzen befunden.

