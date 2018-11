40 Aussteller sind an diesem Wochenende im Rhododendron-Park vor Ort und locken Pflanzenfreunde an. Unter ihnen war auch Jannik Rathjen. Der Pflanzenmarkt hat von 10 bis 17 Uhr geöffnet.

Jannik Rathen hat sich eine Gurkenpflanze ausgesucht. (Christina Kuhaupt)

Jannik Rathjen hat sich eine Gurkenpflanze ausgesucht. Das zarte Ding will der Achtjährige zu Hause in den Gemüsegarten setzen. Dann kann er gucken, was draus wird – bestenfalls kann er sich den Bauch schon bald mit Gurken vollschlagen.

Jannik gehörte mit seiner Familie am Sonnabend zu den Besuchern des Pflanzenmarkts im Rhododendronpark, der alljährlich Pflanzenfreunde anlockt, die für den eigenen Garten Gewöhnliches oder Besonderes suchen.

Rhododendren gibt es dort, natürlich, aber auch Azaleen, Fächerahorne, Pfingstrosen und mehr, wie etwa die Gurkenpflanzen.

40 Aussteller sind vor Ort, auch am Sonntag ist der Pflanzenmarkt in der Zeit zwischen 10 und 17 Uhr geöffnet. Der Eintritt ist frei, die Pflanzen sind es nicht.