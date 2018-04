Die Bürgermeister-Smidt-Straße ist im Moment voll gesperrt.

Auf der Bürgermeister-Smidt-Straße ist am Dienstagvormittag ein Pkw mit einem Bus kollidiert. Der Unfall ereignete sich in Höhe Am Wall. Wie ein Sprecher vor Ort auf Nachfrage mitteilte, wird die Bürgermeister-Smidt-Straße noch mindestens bis 11.30 Uhr voll gesperrt sein, da verletzte Personen mit schwerem Gerät aus dem Pkw geborgen werden müssen. Busse und Bahnen der BSAG werden derzeit umgeleitet.

Umleitungen der BSAG

Die Straßenbahn Linie 1 fährt ab Hauptbahnhof über Domsheide / Obernstraße / Am Brill in beide Richtungen

Die Buslinien 20/26/27 und 63 fahren eine Umleitung über Am Brill / Wall / Herdentor und Hauptbahnhof in beide Richtungen. (wk)