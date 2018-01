Rund 400 erntereife Pflanzen wurden sichergestellt. (Polizei)

In einem Einfamilienhaus in der Hammersbecker Straße in Vegesack haben zivile Fahnder der Polizei am Mittwoch rund 400 Cannabispflanzen sichergestellt und drei Betreiber der Plantage festgenommen. Wie die Polizei mitteilt, waren die Pflanzen in der Plantage bereits erntereif, einige Pflanzen bereits abgeerntet. Im Haus wurden drei Männer im Alter von 21, 27 und 28 Jahren festgenommen, gegen den 28-Jährigen lag bereits ein Haftbefehl vor. Anschließend durchsuchten die Beamten die Wohnungen des Trios sowie der 55 Jahre alten Hauseigentümerin. Dort stellte die Polizei weitere Beweise sowie eine größere Menge Bargeld sicher.

Bereits im Dezember war der Bremer Polizei ein großer Coup gelungen. Im Bremer Süden entdeckten die Ermittler eine Plantage mit 7000 Pflanzen - der bislang größte Fund von Cannabis-Pflanzen in Bremen. (wk)