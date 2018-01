Mit diesem Foto sucht die Polizei Bremen nach dem Räuber. (Polizei Bremen)

Laut Polizei überfiel am Samstagabend ein Mann einen Supermarkt in der Kirchhuchtinger Landstraße. Der Täter soll zwei Angestellte mit einer Schusswaffe bedroht haben. Anschließend flüchtete er mit seiner Beute in unbekannte Richtung. Über das Amtsgericht Bremen erging der Beschluss zur Öffentlichkeitsfahndung.

Polizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung

Der Mann wurde als circa 18 bis 25 Jahre alt und 180 Zentimeter groß beschrieben. Bei dem Überfall trug er dunkele Kleidung und eine schwarze Wollmütze. Sein Gesicht tarnte er mit einem weißen Tuch. Hinweise können unter anderem beim Kriminaldauerdienst unter der Nummer 362-3888 abgegeben werden. (wk)