Einsatz in Bremerhaven. (Polizei Bremerhaven)

Ein Feuer in einem Mehrfamilienhaus hat in Bremerhaven in der Nacht zu Donnerstag einen Großeinsatz ausgelöst. Elf Personen wurden in ein Krankenhaus gebracht, darunter vier Kinder im Alter von ein bis elf Jahren. Sie wurden aber laut einem Sprecher der Bremerhavener Polizei nach derzeitigem Kenntnisstand nur ambulant behandelt und konnten alle inzwischen wieder entlassen werden.

Brandstiftung nicht ausgeschlossen

Die Polizei schließt Brandstiftung nicht aus, derzeit sind die Brandursachenermittler vor Ort bei der Arbeit. Brandstiftung kann dabei nach dem Verständnis der Ermittler sowohl eine absichtliches Legen von Feuer als auch ein fahrlässig entzündetes Feuer durch eine weg geworfene Zigarette bedeuten, daran erinnert Oliver Constien, Sprecher der Staatsanwaltschaft. „Es ist nicht einfach in solchen Fällen zu ermitteln, denn wenn es sich um Brandstiftung handelt, verbrennen häufig auch die Spuren, die man für die Beweissicherung braucht, oder sie werden später durch das Löschwasser weggespült.“

Wie die Feuerwehr mitteilte, brannte es kurz nach Mitternacht im Eingangsbereich des viergeschossigen Hauses. Die ersten Notrufe gingen um 0.20 Uhr bei der Feuerwehr ein. Der Brand nahm seinen Ausgangspunkt der Feuerwehr zufolge durch Unrat, der im Durchgangsbereich zwischen zwei Häusern im Bereich mehrerer Hauseingänge in Brand geriet. Das Feuer sei nicht sehr groß, so Michael Könitz vom Einsatzleitdienst der Feuerwehr, „aber es gab eine erhebliche Rauchentwicklung“. Durch den starken Rauch waren die Treppenhäuser des Mehrfamilienhauses sowie eines benachbarten Hauses unpassierbar.

Fünf Anwohner mussten von den Atemschutztrupps der Feuerwehr gerettet werden, die restlichen Anwohner hatten sich noch selbst ins Freie gerettet. Elf Personen mussten zu weiteren Untersuchungen ins Krankenhaus gebracht werden, die restlichen Anwohner wurden in einem Hotel untergebracht. Die beiden Wohnhäuser sind vorerst nicht bewohnbar. Über die Brandursache und die Schadenshöhe konnten zunächst keine Angaben gemacht werden.

Mehr als 470 Brände von Januar bis Oktober

In den vergangenen Monaten gab es eine Brandserie in Bremerhaven, mehr als 470 Brände zählte die Feuerwehr in der Zeit von Januar bis Oktober, davon 83 mit unklarer Ursache. Das waren deutlich mehr Brände als im Vorjahreszeitraum. Ein Großteil dieser Brände fand – wie auch der Brand in der Nacht zu Donnerstag – im Stadtteil Lehe stadt. Oft brannte es in sogenannten Schrottimmobilien.

Die Polizei hat eine „Soko Feuer“ eingerichtet. Anfang Dezember wurde ein 15-jähriger Jugendlicher, der als Verdächtiger für mehrere Brände ausgemacht worden war, aus der Untersuchungshaft entlassen. Selbst wenn der Jugendliche für einen Teil der Taten verantwortlich sein sollte, kommt er nicht als möglicher Täter für alle ungeklärten Branddelikte infrage, betont die Staatsanwaltschaft. Denn ein Teil der Brände geschah, während der 15-Jährige in Untersuchungshaft saß. „Man muss wohl davon ausgehen, dass mehrere Täter am Werk sind“, so Constien.