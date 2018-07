Die Bremer Polizei stoppte einen Gefahrguttransporter und kontrollierte diesen auf dem Rastplatz Achterkämpe. (Björn Hake)

Hinter hohen Holzkisten haben Spezialisten der Bremer Polizei insgesamt 6,5 Tonnen Gefahrgut in Fässern und Kisten gefunden. Wie die Beamten mitteilten, stoppte die Polizei auf der Autobahn 27 am Dienstagvormittag einen Gefahrguttransporter und kontrollierte diesen am Rastplatz Achterkämpe.

Dabei fiel der LWK den Beamten nur auf, weil er lediglich hinten mit einer orangefarbenen Warntafel gekennzeichnet war. Dieses Schild muss auch vorne angebracht sein. Die Polizisten stoppten daraufhin den Fahrer. Der 64-Jährige gab an, gar kein Gefahrgut geladen zu haben. Er dürfe auch kein Gefahrgut transportieren, da er keine Berechtigung habe.

Die Einsatzkräfte überprüften die Ladefläche des Aufliegers und fanden versteckt hinter hohen Holzkisten 6,5 Tonnen Gefahrgut in Fässern und Kisten. Es handelte sich um ätzende Flüssigkeiten und sonstige gefährliche Güter, wie die Beamten weiter mitteilten.

Dem Mann wurde die Weiterfahrt untersagt, die Spedition musste einen Fahrer mit einer gültigen Schulungsbescheinigung zum Kontrollort bringen. Nach Überprüfung des neuen Fahrers konnte der Transport weitergehen. Die Polizei ermittelt nun wegen Verstößen gegen die Gefahrgutverordnung, die Verantwortlichen müssen mit hohen Bußgeldern rechnen. (ias)