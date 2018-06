Reinhard Hardegen wurde 105 Jahre alt. (CDU Bremen)

Hardegen war 20 Jahre lang (1959 bis 1979) Abgeordneter in Bremen und gehörte nach Angaben der Bremischen Bürgerschaft zu den Mitgründern der Bremer CDU nach dem Zweiten Weltkrieg. Er setzte sich vor allem für wirtschaftliche Themen ein, darunter den Ausbau der Kaje in Bremerhaven. Mit 31 Jahren Tätigkeit in der Deputation für Häfen, Schifffahrt und Verkehr halte Hardegen einen bis heute unerreichten Rekord, teilte die Bürgerschaft mit.

Reinhard Hardegen ist am vergangenen Samstag im Alter von 105 Jahren gestorben. Der CDU-Landesverband Bremen verliert mit ihm sein ältestes Mitglied. Landesvorsitzender Jörg Kastendiek sagte am Donnerstag, Hardegen habe stets das Wohl Bremens über die eigenen oder parteipolitischen Interessen gestellt. „Gegenüber dem politischen Wettbewerber aber auch innerhalb der eigenen Partei scheute Reinhard Hardegen nie die klaren Worte", so Kastendiek. Hardegen war Mitglied im Beirat Horn-Lehe.

"Reinhard Hardegen hat sein Leben immer in den Dienst der Öffentlichkeit gestellt", sagte Bürgerschaftspräsident Christian Weber. "Er ist immer sehr offen mit seiner Biographie umgegangen und hat nie verschwiegen, was er als U-Boot-Kapitän im Zweiten Weltkrieg erlebt hat." (ech)