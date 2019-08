Vor dem Bremer Stadionbad ist es am Sonntagnachmittag zu einer Schlägerei zwischen Jugendlichen gekommen. (Björn Hake)

Vor dem Bremer Stadionbad ist es am Sonntagnachmittag zu einer Schlägerei zwischen zwei Gruppen von Jugendlichen gekommen. Laut Polizeibericht erlitten dabei mehrere Beteiligte Prellungen und Hautabschürfungen.

Gegen 18 Uhr seien Einsatzkräfte der Polizei in die Franz Böhmert-Straße gerufen worden, heißt es in der Mitteilung. Als diese am Stadionbad angekommen seien, habe eine Gruppe von ungefähr zehn 14-16-Jährigen auf sich aufmerksam gemacht. Nach Angaben der Polizei berichteten diese, sie seien von einer Gruppe älterer Jugendlicher angegriffen worden. Diese hätten im Anschluss die Flucht ergriffen und seien in Richtung „Vor dem Steintor“ verschwunden. Begonnen habe die Auseinandersetzung, weil die ältere Gruppe sich von einem der Jugendlichen provoziert gefühlt habe. Eine genauere Beschreibung der Angreifer konnten die mutmaßlich Attackierten nicht abgeben.

Die Polizei sucht nun nach Zeugen des Vorfalls. Wer die Auseinandersetzung beobachtet hat und Aussagen zum Ablauf machen kann, wird gebeten, sich unter der 0421-362 3888 beim Kriminaldauerdienst der Polizei Bremen zu melden. (jm)