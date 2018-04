Die Bürgermeister-Smidt-Straße ist im Moment voll gesperrt.

In der Bremer Innenstadt ist am Dienstagmorgen ein Pkw mit einem Linienbus kollidiert. Der Unfall ereignete sich auf der Bürgermeister-Smidt-Straße zwischen den Straße Am Wandrahm / Am Wall. Wie ein Sprecher vor Ort auf Nachfrage mitteilte, musste eine verletzte Person mit schwerem Gerät aus dem Auto geborgen werden.

Die Bürgermeister-Smidt-Straße war zeitweise voll gesperrt. Busse und Bahnen der BSAG wurden umgeleitet. Wie es zu dem Unfall gekommen ist, ist derzeit noch unklar. (wk)

++ Diese Meldung wurde am 24. April 2018, um 11.48 Uhr aktualisiert. ++