An Silvester wird es ruhiger in der Stadt und auch die Taktung der Busse und Bahnen der Bremer Straßenbahn AG (BSAG) wird entsprechend angepasst. In unserer Übersicht erfahren Sie, wie sie in der Stadt mit öffentlichen Verkehrsmittel ihr Ziel erreichen.

An Silvester gilt für Bahnen und Busse in Bremen der Sonnabendfahrplan: in Bremen-Stadt bs 14 Uhr, in Bremen-Nord bis 15 Uhr. Danach gelten Sonderfahrpläne, der Nachtverkehr wird jedoch erheblich verdichtet. Die Nachtlinien fahren von 00:10 Uhr bis 04:30 Uhr alle 20 Minuten ab Bremen Hauptbahnhof und dann noch um 05:00 Uhr, 05:30 Uhr und 06:30 Uhr. Die weiterführenden Nachtlinien N6 und N94 fahren entsprechend.

In der Silvesternacht fahren die Linien 502 und der Moon-Liner (ML) ab 1.00 Uhr in einem 30-Minuten-Takt, sodass die Fußgängerzone alle 15 Minuten angebunden ist.

Die Nachtlinien N12, N63, N67, N73 und N74 fahren wie an normalen Wochenenden, die N25 verkehrt in der Silvesternacht zwischen Oldenburg und Wardenburg im Halbstundentakt. Die Nachtlinien N26, N27, N61, N62 und N68 sowie die Nachteule Ammerland mit den Linien N31, N32, N34 und N35 verkehren Silvester nicht.

Wer sich über mögliche Verbindungen informieren findet alle Infos dazu unter www.bsag.de oder in der Fahrplan-App des VBN. (haf/rab)