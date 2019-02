Tanzabend im Viertel

Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Die Merkliste finden Sie oben links auf der Seite.

So feiert Bremen den internationalen Tag der Muttersprache

Chantal Moll und Carlotta Stürken

Die Weltkulturerbe-Organisation Unesco hat im Jahr 2000 den internationalen Tag der Muttersprache ins Leben gerufen. So wird er am 21. Februar in Bremen gefeiert.