Sternschnuppen werden auch als "Geschenke des Himmels" bezeichnet und erfüllen nach traditionellem Glaube Wünsche, die während des Betrachtens gedacht werden. (Daniel Reinhardt/dpa)

Um einen guten Blick auf die Sternschnuppen, die in der Nacht vom 13. auf 14. Dezember den Himmel schmücken werden, zu erhaschen, muss man einiges beachten. So sind der richtige Ort, der richtige Zeitpunkt und gutes Wetter entscheidende Faktoren.

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag erreichen die Meteorschauer, die bereits seit einigen Tagen sichtbar sind, ihren Höhepunkt. Sie zählen zu den sogenannten Geminiden, die dank ihrer hohen Anzahl sowie der langsamen Geschwindigkeit, sehr beobachterfreundlich sind.

Standort ist entscheidend

Essentiell bei der Sternschnuppenjagd ist der Standort: Am besten kann man das Spektakel weit weg von Lichtquellen und Gebäuden sehen, zum Beispiel also in Küstenregionen. Zusätzlich ist der richtige Zeitpunkt wichtig: Ab ca. 22 Uhr beginnen die Sternschnuppen zu leuchten, gegen zwei Uhr nachts kommt der Schauer senkrecht im Zenit an und gibt so den besten Blick auf die Meteore frei. In der Morgendämmerung gegen sechs Uhr verblasst das Lichtspiel, leuchtet zuvor aber noch einmal besonders hell.

Für alle, die planen das Ereignis digital festzuhalten, gibt es schlechte Nachrichten. Handy-Kameras reichen hierfür nicht aus. Vielmehr braucht man eine Profi-Kamera und muss diese mit aufwändigen Einstellungen ausstatten. Dass das Handy in diesem Fall also unbrauchbar ist, hat auch einen Vorteil: das Auge des Menschen braucht etwa eine halbe Stunde um sich an die Lichtverhältnisse anzupassen. Nach jedem Blick aufs Handy müssen die Augen sich wieder umgewöhnen.

Wolken sind vorhergesagt

Das Beobachten des Sternschuppen-Regens steht und fällt mit dem Wetter. Derzeit ist die Vorhersage für Bremen eher schlecht; es wird sehr wolkig. Die Küste beziehungsweise das Land in der Nähe von Bremerhaven haben da schon eine bessere Prognose.