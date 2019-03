Sturmtief "Bennet" sorgt für Verzögerungen und Verspätungen im Bahnverkehr. (dpa)

Das Sturmtief "Bennet" sorgt in Bremen und Niedersachsen für Beeinträchtigungen im Streckengebiet von Metronom, Erixx und Enno. Derzeit betroffen sind die Metronom-Verbindungen RE3 und RB 31 zwischen Uelzen, Lüneburg und Hamburg, der RE4 und RB 41 zwischen Hamburg, Buchholz und Rotenburg sowie die Erixx-Verbindungen zwischen Soltau und Hannover. Wegen eines umgestürzten Baumes musste die Enno-Strecke RE30 zwischen Hannover, Gifhorn und Wolfsburg vorübergehend gesperrt werden. Ein Ersatzbus ist eingerichtet.

Die Betreiber rechnen mit weiteren Umleitungen und Verspätungen. Der Höhepunkt des Sturmtiefs ist für Mittag und Nachmittag angekündigt. Der Deutsche Wetterdienst warnt vor schweren Sturmböen bis 100 km/h.

Sturmschäden im Stadtgebiet Bremerhaven

Wie die Polizei mitteilte, haben die orkanartigen Böen am Montagmorgen Schäden im Stadtgebiet von Bremerhaven angerichtet. Demnach ist in der Spadener Straße eine Pappel umgeknickt, die gegen eine Straßenlaterne fiel. Auch diese wurde umgeworfen und stürzte auf einen abgestellten Pkw. Dabei wurden die Windschutzscheibe und die Fahrzeugfront beschädigt.

In der Bürgermeister-Smidt-Straße haben sich durch die Windböen Fassadenteile gelöst und fielen auf die Straße. In der Rickmersstraße und in der Hafenstraße sind jeweils mehrere Dachziegel heruntergefallen. Verletzt wurde niemand.