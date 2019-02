Am Wochenende könnte es in Bremen und vor allem an der Nordsee windig werden. (dpa)

Der deutsche Wetterdienst kündigt teils schwere Sturmböen in Norddeutschland an. Vor allem die Nordsee soll betroffen sein: Dort erwarten Meteorologinnen und Meteorologen ein Orkantief, es ist mit Sturmböen von bis zu 95 Stundenkilometern zu rechnen. Grund dafür ist ein Sturmtief über Schottland.

In Bremen weht bereits seit Donnerstag ein stärkerer Wind. Am Samstagmittag soll es mit bis zu 85 Kilometern pro Stunde stürmisch werden. Starker Wind ist bis Montag in Bremen vorausgesagt.