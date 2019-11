Interessierte Mitarbeiter braucht das Land. Die Osterholzer Stadtwerke sponsern ihren Auszubildenden den Bezug des WESER-KURIER mit der Regionalausgabe. Das Foto zeigt (von links) Simon Zboron, Leon Ludwig, Angelika Saade, Silke Hellwig, Jürgen Möller, Alexandra Schefner, Matthias Alberding und Rico Ferchland. (kos)

Landkreis Osterholz. Als im September 1945 der WESER-KURIER gegründet wurde, erschien die Tageszeitung aus Papiermangel manchmal nur alle drei Tage. Die Menschen rissen einander die Zeitung aus den Händen, weil sie etwas lesen wollten, auf das sie sich verlassen konnten, das nicht von Propaganda bestimmt war. Das war damals der Auftrag, dem sich der WESER-KURIER verschrieben hatte: die unabhängige Berichterstattung, durch die sich die Menschen eine fundierte eigene Meinung bilden konnten. „Dem sind wir bis heute verpflichtet“, sagte Silke Hellwig, Chefredakteurin des WESER-KURIER.

Gemeinsam mit Verlegerin Angelika Saade vom OSTERHOLZER KREISBLATT und Jürgen Möller von den Osterholzer Stadtwerken stellte sie den vier neuen Stadtwerke-Auszubildenden Alexandra Schefner, Leon Ludwig, Simon Zboron und Rico Ferchland das Projekt „Azubis lesen Zeitung“ vor. Während den Unternehmen an gut informierten Mitarbeitern gelegen ist, profitierten die jungen Leute durch einen messbaren Anstieg der Allgemeinbildung, wie Matthias Alberding, Dialogmarketing-Manager beim WESER-KURIER, deutlich machte. „Über die tägliche Lektüre der Zeitung wollen wir das Allgemeinwissen verbessern, das Konzentrationsvermögen ebenso wie die Lesekompetenz und das sprachliche Ausdrucksvermögen steigern und das Interesse an tagesaktuellen Themen und lokalen Inhalten wecken“, sagte Silke Hellwig.

Die jungen Leute erhalten von ihrem Arbeitgeber ein Jahr lang täglich den WESER-KURIER mit der entsprechenden Regionalausgabe gesponsert, abhängig vom Wohnort kann das das Osterholzer Kreisblatt oder auch die WÜMME-ZEITUNG sein. Zusätzlich ermöglicht der WESER-KURIER den Zugang zu „WESER-KURIER Plus“ im Internet. Dadurch können die Auszubildenden auf das E-Paper für Smartphone, Tablet und PC zugreifen, sich über die News-App auf dem Smartphone über wichtige Neuigkeiten auf dem Laufenden halten, das Nachrichtenportal www.weser-kurier.de nutzen und im Zeitungsarchiv nach Berichten, Artikeln oder Meldungen stöbern.

Aber das ist nicht alles: Bei dem angeschlossenen Zeitungsquiz können sie ein iPad gewinnen. Dafür müssen sie allerdings die Zeitung aufmerksam lesen, um die von Chefredakteurin Silke Hellwig entworfenen fünf Fragen richtig zu beantworten. Alle beziehen sich dabei auf Artikel, die in der Hauptausgabe erschienen sind. Um den vier Auszubildenden einen Vorgeschmack zu geben, nannte Matthias Alberding Beispielfragen, so etwa: „Zum ersten Mal hat in diesem Jahr eine Frau das symbolische Fass Bier zur Freimarktseröffnung angestochen. Wer?“ Vier mögliche Antworten stehen zur Auswahl. Etwa 100 Auszubildende nehmen insgesamt an dem Quiz teil, und die Teilnahme ist nur einmal pro Quiz möglich. „Überlegen Sie sich also Ihre Antworten sorgfältig“, riet Alberding.

Neben der Zeitung und den Zugängen zu den elektronischen Medien bietet der WESER-KURIER den Azubis zwei kostenlose Veranstaltungen pro Jahr. Alberding: „Wir gehen zum Beispiel mit der Gruppe, die im Frühjahr begonnen hat, ins Festzelt auf den Freimarkt. Außerdem erhält jeder Teilnehmer einen Bummelpass für den Freimarkt.“

Angelika Saade legte den jungen Leuten ans Herz, die Chance, die sich durch das vom Arbeitgeber bereitgestellte Abonnement biete, zu nutzen und das Allgemeinwissen zu vertiefen: „Arbeitgebern ist an interessierten und informierten Mitarbeitern gelegen", betonte Angelika Saade.