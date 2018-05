Zusammenstöße zwischen palästinensischen Demonstranten und israelischen Soldaten im Süden des Gazastreifens. (dpa)

Tag 3: Kibbuz Magen in der Nähe des Gazastreifens

Von Tel Aviv, wo der Krieg maximal ein Konjunktiv scheint, braucht es keine eineinhalb Autostunden durch die Dürre, bis alles anders ist. Baruch Cohen bläst ein warmer Westwind entgegen. Der Sicherheitsbeauftragte der Region Eschkol steht auf einer staubigen Landstraße, an deren Ende Israel aufhört, Israel zu sein.

Kaum einen Kilometer entfernt ragen drei Wachtürme in die Luft. Sie gehören der islamistischen Hamas, die Gaza kontrolliert. In der Ferne ranken sich die äußeren, dicht bebauten Wohnviertel von Gaza-Stadt über karge Hügel. Cohen deutet auf verbrannte Erde, ein früheres Getreidefeld neben der Straße. „Ich bin gerade vor allem Feuerwehrmann“, sagt er. Die Hamas hätte zuletzt immer wieder Lenkdrachen mit Brandbomben über die Grenze manövriert und damit Felder in Brand gesetzt. Und dann wären da ja noch die Tunnel der Hamas, ein unterirdisches Schachtsystem im Grenzgebiet zu Israel und Ägypten.

Ganz in der Nähe habe er in der vergangenen Woche einen neuen Gang gefunden, sagt Cohen. 35 Tunnel seien es nun schon insgesamt in der Region, die meisten von ihnen kilometerlang und viele Meter tief. Die Tunnel seien die größte Bedrohung momentan, sagt er. „Wer hier wohnt, lebt in ständiger Alarmbereitschaft. Das ist eine verrückte Normalität.“ Umgehend fragt man sich: Wer will hier, im Nirgendwo der nördlichen Negev, mittendrin in der Endloskrise, überhaupt freiwillig leben?

Kibbuz Magen - eine Oase mitten in der Wüste

Die Antwort liegt im Schatten der Palmen, etwa fünf Kilometer entfernt von dem Zaun, der den Gazastreifen von Israel trennt. Senioren umkurven auf ihren Golfwagen die bunten Vorgärten der sandbraunen Bungalows. Ein Traktor mit Israel-Fahne knattert auf eine Einfahrt. Kinder toben auf einer tiefgrünen, frisch gemähten Wiese. Alles blüht, überall Blumen und Bäume. Das Kibbuz Magen ist eine Oase mitten in der Wüste. Mitten im Dauerkrisengebiet. Etwa 400 Menschen führen hier ein Leben an der Grenze. 1949 gründeten acht rumänische Holocaustüberlebende das Dorf. Den Namen ihres Kibbuz hatten sie sich noch in Rumänien überlegt. Magen heißt Schild, wie ein Schild soll die Kommune ihre Bewohner und die Grenze zu Gaza schützen.

Heult die Sirene auf, bleiben 15 Sekunden, um sich in Sicherheit zu bringen. Früher ging Martin Sessler in die Küche, brühte sich einen Kaffee auf und wartete, bis es vorbei war. Inzwischen verschwindet er in einem der Schutzräume, die sie seit einigen Jahren in Magen haben. Die dicken Betonquader stehen am Wegrand, verstreut über den Kibbuz, neben dem Kinderspielplatz, dem Speisesaal. Acht Raketen sind auf dem Gelände eingeschlagen, seitdem sich Israel 2005 aus dem Gazastreifen zurückgezogen hat. Es gab Tage, an denen die Sirene im Stundentakt jaulte. „Natürlich stresst uns das“, sagt Sessler. Die Gemeinschaft im Kibbuz helfe, damit umzugehen. Er lebt schon lange mit der Gefahr, seit fast 50 Jahren wohnt er in Magen. „Es ist schlimm, das sagen zu müssen, aber man gewöhnt sich an alles, auch an die Angst.“

Für Sessler kam es nie infrage, Magen zu verlassen. „Wohin soll ich dann? Das ist mein Zuhause.“ Als 23-Jähriger ließ er vor knapp 50 Jahren seine Familie und die Schweiz hinter sich. Er wollte die Welt verändern, und das biedere Zürich war dafür in den späten 1960er-Jahren nicht der richtige Ort. Sessler, ein Sozialist, war begeistert von der Idee, in einer Gemeinschaft von Gleichen zu leben, in der man seine persönlichen Bedürfnisse dem Kollektiv unterordnet. „Jeder gibt, so viel er kann, und nimmt, so viel er braucht.“ Über eine marxistisch-zionistische Jugendorganisation knüpfte er Kontakt zum Kibbuz. Damals suchten sie neue Mitglieder in Magen. Heute ist das anders. Familien aus ganz Israel wollen in die Grenzregion ziehen, für längst nicht alle haben sie Platz im Kibbuz. Was treibt diese Leute an, sich freiwillig der Gefahr auszuliefern?

„Wir haben hier eine hohe Lebensqualität“, sagt Vera Tal und erntet erst einmal ungläubige Blicke. „Sieht man vom Kriegslärm ab, führen wir hier ein ruhiges, friedliches Leben.“ Die Schulen in der Region gehören etwa zu den besten des Landes. Auch die Wienerin Tal lebt schon ein halbes Jahrhundert in Magen. Sie wünscht sich, dass alles so bleibt, wie es ist. Viele in Magen sehen das anders. Am Wochenende wollen die Bewohner über die Zukunft des Kibbuz abstimmen.

Wie wird die Zukunft des Kibbuz aussehen?

Es gibt kaum noch klassische Kibbuzim, die genossenschaftlich organisiert sind. Die meisten Kommunen gaben den Sozialismus auf, um zu überleben. Ein Großteil der Kibbuzim ist heute privatisiert. Die Kommunen organisieren sich wie Wirtschaftsunternehmen. Im Kibbuz Magen betreiben sie sogar den internationalen Konzern Magen Eco-Energy, der Solarheizsysteme für Swimmingpools herstellt. Auch die landwirtschaftlichen Produkte werden verkauft. Immer mehr Bewohner halten es für veraltet, ihr gesamtes Gehalt der Gemeinschaft zu überlassen – auch in Magen.

Einer von ihnen ist Asi Sizwal. Der 44-jährige Nepalese lernte eine Israeli bei einer der Raftingtouren kennen, die er für Touristen in seinem Heimatland leitete. Er verliebte sich und zog zu ihr in den Kibbuz. In Magen begann er vor 20 Jahren als Gartenarbeiter, heute ist er ein international gefragter Ingenieur. ­Sizwal stört sich daran, kein Geld für seine Kinder zurücklegen zu können. „Der Ansporn, sich besonders auf der Arbeit reinzuhängen, geht verloren, wenn man das gesamte Einkommen abgeben muss“, sagt er. Sizwal zweifelt, ob seine Kinder künftig im Kibbuz bleiben wollen. „Wenn wir stehenbleiben, gehört der Kibbuz irgendwann der Vergangenheit an, weil es die Jugend nach Tel Aviv zieht."

