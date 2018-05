Verschleiert am Strand: Palästinenserinnen im Gazastreifen. (dpa)

Tag 4: Harish, eine Stadt im Wadi Ara an der Grenze zum Westjordanland

Entlang der Grünen Linie kann man zusehen, wie der Konflikt wächst. Wie er in Gestalt von zehnstöckigen Wohntürmen in die Höhe schießt. In Harish, einer Reißbrettstadt im Wadi Ara, bauen sie die Probleme aus. Wo früher ein kleines Kibbuz war, sollen schon bald 100.000 Israelis leben. Flirrende Nachmittagshitze, Schweiß rinnt die Schläfen der palästinischen Bauarbeiter herab, die hier eine Fantasiestadt aus dem Boden stampfen.

Feierabend. Zeit, die Stadt der Kräne für ein paar Stunden zu verlassen. In Sammeltaxis geht es für die Palästinenser über eine verstopfte Zufahrtsstraße, vorbei an steinigen, gelbbraunen Mondlandschaften, Sperranlagen, Zäunen und Checkpoints, zurück ins Westjordanland. Der Weg ist kurz. Harish liegt keine drei Kilometer von der Grünen Linie entfernt, jener ehemaligen Waffenstillstandslinie, die seit dem Sechstagekrieg von 1967 immer weiter verschoben wurde.

Man will Israels Einfluss auf die arabisch geprägte Gegend vergrößern

Israel hat die erfundene Stadt nicht zufällig ins Wadi Ara gepflanzt. Im Dezember 2017 rief Israels Verteidigungsminister Avigdor ­Lieberman dazu auf, arabische Geschäfte in der Region zu boykottieren. Er forderte, „dort nicht mehr einzukaufen, keine Dienstleistungen mehr in Anspruch zu nehmen“. Liebermans Ziel: „Wir müssen ihnen das Gefühl geben, dass sie hier nicht willkommen sind.“

Harish soll sich bis zur Grenze ausdehnen und so Israels Einfluss auf die bislang arabisch geprägte Gegend vergrößern. Eine rasant wachsende jüdische Stadt stellt sicher, dass die arabischen Nachbargemeinden nicht größer werden. Eigentlich sollten in Harish allein ultraorthodoxe Juden wohnen. Von dieser Idee hat man sich inzwischen verabschiedet. Eine Drei-Zimmer-Wohnung kostet hier etwa 250 000 Euro – für israelische Verhältnisse ist das ziemlich günstig. Die Hightech-Hochburg des nördlichen Tel Aviv liegt 45 Autominuten entfernt. Wer dort arbeitet, soll, wenn es nach der Regierung geht, bald entlang der Grünen Linie wohnen: in Harish.

Langsam schleicht das Leben in die tote Stadt. Der Boulevard ist fertig, auf den Inseln der Kreisverkehre blühen kleine Olivenbäume. Einige Tausend Einwohner sind schon da, sie haben ihre Vorgärten mit blau-weißen Fähnchen geschmückt. Wäsche baumelt an Balkonen, von denen man am Horizont das Meer schimmern sieht, die einzige Grenze Israels, die unverrückbar ist.

Entlang der Grünen Linie prallen jüdische und arabische Lebensrealitäten aufeinander. Auch in Harish wird man nur neben seinen Nachbarn leben, nicht mit ihnen. Arabische und jüdische Israelis wohnen in getrennten Städten, sie besuchen getrennte Schulen. „Man trifft und spricht sich nicht im Alltag. Wir leben aneinander vorbei, die Ignoranz ist riesig“, sagt ­Samer Atamni. Er ist in einem arabischen Dorf in Israel aufgewachsen. Als er zum ersten Mal mit einem Juden sprach, war Atamni bereits 19 Jahre alt und Student an der Hebräischen Universität Jerusalem. Heute ist er einer der Leiter des Programms „Face to Face“ von Givat Haviva, einer Bildungs- und Begegnungsstätte, keine zehn Minuten von Harish entfernt.

Jüdische und arabische Lehrer tauschen die Klassen

Atamni will Brücken bauen, wo Vorurteile regieren. Für sein Versöhnungsprojekt Givat Haviva arbeitet er mit den Bürgermeistern der Gemeinden im Wadi Ara zusammen. Schon im Kindergarten finden erste Treffen statt. Während der Grundschulzeit kochen jüdische und arabische Kinder in der Begegnungsstätte gemeinsam Hummus, lassen Drachen steigen, singen Friedenslieder. Givat Haviva ist es gelungen, ein neues Schulfach in der Gegend einzuführen: regionale Geografie. Ab der Mittelstufe bekommen jüdische und arabische Schüler einmal in der Woche gemeinsamen Unterricht über das, was sie miteinander teilen: das Wadi Ara.

Atamni organisiert auch, dass jüdische und arabische Lehrer ihre Klassen für eine Weile tauschen. Nachdem jüdische Lehrer an einer arabischen Schule unterrichtet haben, gingen die rassistischen Vorurteile deutlich zurück. Andersherum sei es genauso, sagt Atamni. In der Oberstufe sollen sich die Schüler mit den beiden Lesarten des Konflikts beschäftigen. „Die Araber erfahren in der Schule bislang nur die jüdische Geschichte.“ Atamni möchte das ändern, er hält das für ein grundlegendes Problem. Die Araber lernen Hebräisch, den Juden steht frei, ob sie Arabisch sprechen wollen. Oft entscheiden sie sich dagegen und wählen Französisch. „Die Araber kommen im Lehrplan der jüdischen Schulen kaum vor“, sagt er. „Die arabischen Israelis dagegen erfahren viel mehr über die jüdische Identität als über ihre eigene.“

Der Abend zuvor in Neve Sha‘anan, Tel Avis Schattenseite: Hier liegt der Busbahnhof, ein grauer Koloss. Über eine kaputte Rolltreppe geht es in den fünften Stock, durch verlassene Passagen, vorbei an beschmierten Schaufenstern, die Kabelsalat und umgeschmissenes Mobiliar ausstellen, hinein in einen Raum, dessen Fenster mit Konzertplakaten zugekleistert wurden. Hohe Decken, Orientteppiche, milchiges Licht. Überall Bücherwände. Alles auf Jiddisch.

"Ich will den Hipstern Google-Maps vors Gesicht klatschen"

Vor einem bunten Puzzle aus Buchrücken, die im Rhythmus des Busfahrplans auf- und abzappeln, sitzt Adi Keissar im jiddischen Kulturzentrum und redet gegen das Grollen der Busse an, die ein Stockwerk weiter oben über die Betondecke brettern. Gerade gelingt ihr das ganz gut. Keissar, eine junge jüdische ­Poetin mit Wurzeln im Jemen, flucht über ­israelische Hipster. Bei denen seien skandinavische Indie-Bands gerade das große Ding. Keissar hat nichts gegen dänische oder schwedische Musik, aber sie nervt, dass arabische Songs bei der Boheme als schrecklich uncool gelten. In Gedanken lebten die israelischen Jugendlichen in Berlin oder New York, nicht im Nahen Osten. „Manchmal will ich den Hipstern Google-Maps vors Gesicht klatschen“, sagt Keissar. „Wie sollen wir unsere arabischen Nachbarn und den Konflikt jemals verstehen, wenn wir die ganze Zeit so tun, als seien wir mitten in Europa?“

Eine Jüdin, die aussieht wie eine Araberin, das geht für viele noch immer nicht zusammen. Keissar steht dazwischen, immer schon. Sie begann zu dichten, weil sie sich in den Geschichten der israelischen Literatur nicht wiedergefunden hatte. Ihre Auftrittsreihe „Ars Poetica“ hat sie zu einem Polit-Popstar gemacht. Wenn sie Gedichte liest, kommen Tausende. Auch Keissar hat keine Lösung. Aber sie kennt das Problem. „Es gibt in Israel nur eine Erzählung über das Land und das Leben hier.“ Sie ist dabei, das zu ändern.

