Die Ausstellung gastiert ab Mai 2018 in Bremen. (Frei)

Die Ausstellung "Die Terrakotta Armee und das Vermächtnis des Ewigen Kaisers" gastiert zwischen Mai und August 2018 in Bremen und ist damit erstmals in ihrer Neuauflage in Norddeutschland zu sehen.

Die Terrakotta Armee gilt als die größte archäologische Entdeckung des 20. Jahrhunderts. Erschaffen wurden die Figuren vor über 2200 Jahren von Qin Shi Huang Di - dem ersten Kaiser Chinas. (amd)