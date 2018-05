Die Klasse 3a vor der Ostkurve. Oben, im fünften Stockwerk, ist das Wilhelm-Scharnow-Internat untergebracht. (Anjte Werner)

Er fängt früh an, der Tag im Werder-Internat. Die Schüler stehen zwischen 6 und 6.15 Uhr auf. Vormittags gehen die Jungen zum Gymnasium Links der Weser. Sie fahren mit dem Bus zur Schule. Zur Haltestelle gehen sie zu Fuß oder fahren mit dem Fahrrad. Die älteren Schüler, die schon einen Führerschein und ein Auto haben, können auch das Auto benutzen. Sie nehmen dann auch Mitschüler mit. Nach dem Unterricht gehen sie zum Mittagessen ins Restaurant Suppengrün.

Für die Ordnung im Zimmer müssen die Jungs selbst sorgen, weil sonst ihr Zimmer nicht geputzt wird. Damit die Schüler gut versorgt sind, werden sie morgens und abends von zwei Köchinnen bekocht. Auch um ihre Wäsche wird sich gekümmert. Jutta Reichel wohnt mit im Haus und ist die Ansprechpartnerin für die Jungen. Bei Verletzungen kümmert sich Philip Heitmann um die Spieler.

Luke Branig hat nach seinem Besuch im Weserstadion noch ein Bild gemalt. (Luke Branig)

An zwei Tagen in der Woche wird zweimal täglich trainiert. Das Frühtraining ist von 8 bis 9 Uhr, das Abendtraining von 17 bis 19 Uhr. Dienstags ist trainingsfrei. An den anderen Tagen wird einmal täglich trainiert. Das Training findet auf dem Gelände am Weserstadion statt.

Bettruhe ab 22 Uhr

Abends dürfen die Jungs auch mal ausgehen. Sie sind dann aber oft schon sehr müde, weil ihr Tag so anstrengend ist. Bettruhe ist für die Jüngeren um 22 Uhr und für die Älteren eine Stunde später.

In ihrer wenigen Freizeit spielen die Internatsschüler manchmal Playstation 4 oder gucken in ihrem Chill-Raum gemeinsam Fußball. Wenn einer Geburtstag hat, wird im Internat gefeiert, und es gibt ein Geschenk. Wenn der Geburtstag an einem Wochenende ist und gerade kein Spiel ansteht, dürfen die Schüler auch nach Hause fahren. Die Eltern wohnen oft weit weg.

Freundinnen dürfen nicht aufs Zimmer

Freunde und Familie dürfen die Spieler jederzeit besuchen. Es gibt keine festen Besuchszeiten, aber die Bettruhe ist einzuhalten. Nur Freundinnen dürfen nicht mit aufs Zimmer.

Der größte Unterschied im Alltag eines Internatsschülers und dem eines anderen Jugendlichen sind die vielen Termine, die die Spieler jeden Tag haben. Da bleibt wenig Freizeit. Die Schüler sind zudem selten alleine und haben immer andere Personen um sich herum.

So anstrengend haben sich das die Kinder der Klasse 3a aus Grolland nicht vorgestellt. Aus diesem Grund möchten nur wenige Kinder mit den Internatsschülern tauschen.