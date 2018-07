Eine Trickdiebin hat unter einem Vorwand die Wohnung einer Bremer Seniorin betreten und ihr ein Portemonnaie gestohlen. Wie die Polizei nun mitteilte, ereignete sich der Vorfall bereits am Sonntagnachmittag an der Erlenstraße in der Neustadt.

Die unbekannte Frau klingelte an der Wohnungstür einer 70-jährigen Seniorin. Sie gab vor, schwanger zu sein und bat darum, die Toilette benutzen zu dürfen. Die Bremerin ließ sie darauf in ihre Wohnung. Als die Frau gehen wollte, fiel der 70-Jährigen auf, dass ein Portemonnaie fehlte. Sie hielt die Täterin zwar an den Armen fest, allerdings riss diese sich los und flüchtete aus dem Haus. Die Ermittlungen dauern an.

Laut der Polizei war die Täterin zwischen 25 und 30 Jahre alt, 1,75 bis 1,80 Mter groß und sehr korpulent. Sie hatte schwarze, nach oben gebundene Haare. Die Frau trug weite Kleidung und hatte am linken Oberarm eine Tätowierung. Hinweise unter der Telefonnummer (0421) 362 38 88. (ias)