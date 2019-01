Studierende können sich in der Staats- und Universitäts-Bibliothek Bremen an mehreren Wochenenden im Jahr 2019 intensiv mit Büchern auseinandersetzen. (picture alliance/Maja Hitij/dpa)

Die Staats- und Universitäts-Bibliothek Bremen (SuUB) bietet im Jahr 2019 neue Öffnungszeiten an. Erstmals werden im Zentralbereich auf dem Universitätscampus die Tore auch am Sonntag geöffnet. Studierende können im Januar und Februar 2019 insgesamt sechs Wochen sowie im Juli und August 2019 vier Wochen die Bibliothek samstags bis 20 Uhr (zwei zusätzliche Stunden) und sonntags von 10 bis 18 Uhr als Präsenzbibliothek nutzen. Das bedeutet, dass mit den Büchern gearbeitet werden kann. Eine Ausleihe der Bücher wird an den Wochenenden dagegen weiterhin nicht möglich sein.

Mit dieser Veränderung startet ein Pilotprojekt. Es soll getestet werden, ob das von Studierenden im Rahmen von Nutzerbefragungen geäußerte Interesse, während der Prüfungsphasen länger und auch an Sonntagen in der Bibliothek arbeiten zu können, angenommen wird. Angelegt ist der Modellversuch, den die SuUB im Auftrag von Eva Quante-Brandt, der Senatorin für Wissenschaft, Gesundheit und Verbraucherschutz, auf zwei Jahre. Anschließend soll die Auswertung unter Beteiligung des Personalrats stattfinden.

Quante-Brandt: "Zeitgemäßes Angebot"

Die Senatorin begrüßt die Erweiterung: "Eine Öffnung am Sonntag wird inzwischen auch von anderen deutschen Universitätsbibliotheken angeboten. Besonders in Prüfungszeiten ist das ein sehr guter Service, da die Bibliothek in dieser Zeit ein besonders intensiv genutzter Lernort ist. Ich freue mich über das zeitgemäße Angebot und hoffe, dass es die Studienbedingungen verbessert."