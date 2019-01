Die Blue Man Group gastiert in Bremen. (dpa)

9. bis 13. Januar: Blue Man Group

Mit ihrer Multimedia-Show begeistert die Blue Man Group seit Jahren Jung und Alt auf der ganzen Welt. Die Gruppe bringt eine Mischung aus Musik, Zirkusclownerie und Performance auf die Bühne. Mit festen Shows in New York, Bosten, Chicago, Las Vegas, Orlando und Berlin ist die Blue Man Group international erfolgreich. Nun kommt die Truppe im Rahmen einer Europa-Tour mit gleich neun Auftritten nach Bremen. Vom 9. bis 13. Januar können Besucher das Spektakel im Metropol Theater bestaunen.

10. bis 15. Januar: 55. Sixdays Bremen

Die Sixdays sind jedes Jahr ein sportliches und kulturelles Ereignis der besonderen Art. Das Anschießen des Radsport-Events übernehmen 2019 Howard Carpendale und das DJ-Duo „Gestört aber Geil“. In verschiedenen Disziplinen treten international anerkannte Rennfahrer und Rennfahrerinnen gegeneinander an. Doch auch für das "Drumherum" ist gesorgt: Es gibt einen Kidsday, einen Tag der Schulen und mehrere DJs und Interpreten, die jeden Abend für Party-Stimmung sorgen.

12. Januar: Paul Panzer im Pier 2

Im Rahmen seines neuen Live-Programms "Glücksritter...vom Pech verfolgt" tritt Paul Panzer die Suche nach der Antwort auf die Frage "Was ist Glück?" an – natürlich auf Panzer'sche Art. Der Komiker bricht die hochphilosophische Frage herunter auf den Alltagswahnsinn und auf seine Familie und lässt den Zuschauer an seinem persönlichen Plan vom Glück teilhaben. Paul Panzer tritt am 12. Januar um 20 Uhr im Pier 2 auf.

13. bis 15. Januar: Prosit! Das große Neujahreskonzert der Philharmoniker

Die Neujahreskonzerte der Bremer Philharmoniker leuten das neue Jahr feierlich ein. Der Generalmusikdirektor Marko Letonja bringt zusammen mit der rennomierten Sopranistin Mojca Erdmann die Wiener Walzer-Ära nach Bremen. Den Zuhörer erwartet ein Programm aus beschwingten Walzerfolgen, temperamentvollen Czárdás und ausgelassenen Polkas. Das erste der drei Konzerte findet am 13. Januar um 11 Uhr in der Glocke statt.