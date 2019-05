Captain Candy spielt bekannte Rock'n'Roll-, Rock- und Soul-Klassiker aus fünf Dekaden. An Himmelfahrt sind sie ab 11 Uhr auf der Open-Air-Bühne des Haus am Walde zu sehen. Unterstützung bekommen sie von DJ Guido Bolero. (Markus Wustmann)

30. Mai: Captain Candy & Guido Bolero

Am 30. Mai werden Captain Candy & Guido Bolero die Bühne im Haus am Walde rocken. Mit Musik von Elvis, Joe Cocker oder James Brown sorgt die Band für viel Stimmung. Dazu gibt es Bratwurst und frisch gezapftes Bier. Der Eintritt für das Konzert von 11 bis 18 Uhr ist frei. Weitere Informationen finden Sie hier.

30. Mai: Mittenmang-Theaterfestival & mehr

Ab 14 Uhr gibt es auf dem Goetheplatz ein buntes Programm mit Straßenperformenden aus dem In- und Ausland. Im Laufe des Tages haben Gäste die Möglichkeit, Ausstellungen, Konzerte, oder Shows zu besuchen. Weitere Informationen zu der Veranstaltung und zu Ticketpreisen finden Sie hier.

30. Mai: Freiluft-Kino am Schlachthof

Mit einem bunten Filmprogramm öffnet das Open-Air-Kino am 30. Mai am Kulturzentrum Schlachthof wieder seine Tore. Unter freiem Himmel können sich Besucher am 30. und 31. Mai den Klassiker "Grease" ansehen. Am 1. Juni wird "Forrest Gump" präsentiert. Fans von Brad Pitt können sich Sonntag "Allied" freuen. Unsere Fotostrecke zeigt das vollständige Programm.

30. Mai: Vatertagsfrühschoppen: Larry & The Handjive

Mit spektakulären Bühnenshows und Musik aus den 50er- und 60er-Jahren, gehören Larry & The Handjive zu den meistgebuchten Bands. Neben Titeln von Chuck Berry, Eddy Cochran und Bill Haley, können sich die Besucher auf Hits von den Beatles, Jerry Lee Lewis, sowie von Elvis Presley freuen. Ab 11 Uhr werden Larry & The Handjive am 30. Mai im Kuhhirten zu sehen sein. Weitere Informationen finden Sie hier.

30. Mai bis 1. Juni: Bremer Bierfest am Hillmannsplatz

Auch dieses Jahr findet das Bremer Bierfest am Hillmannsplatz statt. Besucher haben die Möglichkeit, mehr als 250 Bierspezialitäten zu probieren. Neben Bieren aus Deutschland, Belgien und anderen europäischen Ländern, gibt es auch Spezialitäten aus Kenia, Namibia und Südafrika. Die Verkostungen beginnen Donnerstag, 30. Mai, ab 13 Uhr, Freitag ab 17 Uhr, und Samstag ab 14 Uhr. Der Eintritt ist frei. Weitere Informationen finden Sie hier.

Mehr als 150 Biersorten können Besucher beim Bremer Bierfest probieren. (Jonas Kako)

31. Mai bis 2. Juni: Vegesacker Hafenfest

Das Vegesacker Hafenfest findet in diesem Jahr zum 40. Mal statt. Neben zahlreichen Musik- und Gesangseinlagen werden beim maritimen Teil historische Schiffe zu sehen sein. Mit 50 Ständen vor Ort, sind die Besucher auch kulinarisch bestens versorgt. Im vergangenen Jahr kamen rund 150 Tausend Besucher zum Vegesacker Hafenfest. Weitere Informationen finden Sie hier.

Mehr zum Thema Feiern in Vegesack Das Hafenfest wird 40 Noch vor einem halben Jahr war es nicht sicher, ob es in diesem Jahr überhaupt ein Hafenfest in ... mehr »

1. Juni: Mitsingfest in Bremen

Unter dem Motto "Bremen so frei – Ein Fest in 11 Liedern", sind Bremer dazu eingeladen, Samstag, 1. Juni, ab 10.30 Uhr Lieder über Bremen zu singen. Im vergangenen Jahr nahmen hunderte Menschen an der Veranstaltung teil und sangen gemeinsam auf dem Marktplatz. Die Songtexte der elf Lieder, die die Geschichte Bremens näher beleuchten, werden zuvor verteilt. Aktuell sind bereits 17 Chöre und eine Schulklasse angemeldet, die an der Aktion teilnehmen.